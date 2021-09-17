В World of Warcraft эротические картинки заменили на более приличные

Конечно, никаких официальных заявлений по этому поводу не делали, но пользователи всё заметили. Речь идёт по потрете в Штормграде, на котором была изображена полуобнажённая женщина в нижнем белье. Вместо неё в игре теперь есть натюрморт. Также изменился портрет в поместье гильдии «Чёрный ворон». Вместо женщины с декольте там теперь изображена дама в менее откровенном наряде.