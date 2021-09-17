В World of Warcraft эротические картинки заменили на более приличные

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В World of Warcraft эротические картинки заменили на более приличныеВозможно, из-за скандала с Activision Blizzard
Blizzard Entertainment внесла в игру World of Warcraft изменения. Теперь в ней нет двух эротических картинок. Вместо них размещены более пристойные изображения.
Конечно, никаких официальных заявлений по этому поводу не делали, но пользователи всё заметили. Речь идёт по потрете в Штормграде, на котором была изображена полуобнажённая женщина в нижнем белье. Вместо неё в игре теперь есть натюрморт. Также изменился портрет в поместье гильдии «Чёрный ворон». Вместо женщины с декольте там теперь изображена дама в менее откровенном наряде.
Напомним, недавно Activision Blizzard обвинили в покрывательстве домогательств и половой дискриминации. Из-за этого компания пообещала убрать из World of Warcraft «не подходящие» отсылки.