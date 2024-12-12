Valve начала продавать восстановленные Steam Deck с OLED, зато всего за $439

Опубликовано 12 декабря 2024, 11:151 мин.
Valve начала продавать восстановленные Steam Deck с OLED, зато всего за $439Можно и подороже
Valve теперь предлагает восстановленные модели Steam Deck OLED по цене от 439 долларов за версию с 512 ГБ в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Модель с антибликовым покрытием объемом 1 ТБ можно приобрести за $519, что всё ещё ниже стандартной цены в $649. Восстановленные устройства поставляются в комплекте с чехлом, блоком питания и годовой гарантией.
© Valve
Каждое восстановленное устройство проходит тщательную проверку, включая более 100 тестов и проверку работоспособности аккумулятора. Хотя устройства могут иметь незначительные косметические дефекты, они по-прежнему находятся в полностью рабочем состоянии.
Steam Deck OLED, представленный в ноябре 2023 года, отличается увеличенным временем автономной работы, более высокой производительностью и превосходным экраном по сравнению с предыдущими моделями.