Valve начала продавать восстановленные Steam Deck с OLED, зато всего за $439

Каждое восстановленное устройство проходит тщательную проверку, включая более 100 тестов и проверку работоспособности аккумулятора. Хотя устройства могут иметь незначительные косметические дефекты, они по-прежнему находятся в полностью рабочем состоянии.

Steam Deck OLED, представленный в ноябре 2023 года, отличается увеличенным временем автономной работы, более высокой производительностью и превосходным экраном по сравнению с предыдущими моделями.