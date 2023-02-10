Valve не исправляла критическую уязвимость в легендарной Dota 2 больше года

Уязвимость, отслеживаемая как CVE-2021-38003, находилась в движке JavaScript, известном как V8, который встроен в Dota 2. Google при этом исправила эту уязвимость еще в октябре 2021 года, а компания Valve, разработчик Dota 2, не обновляла свое ПО до прошлого месяца.

В электронном письме исследователь компании Avast Jan Vojtěšek описал принцип работы этого бэкдора следующим образом: