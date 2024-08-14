Игры
Опубликовано 14 августа 2024, 18:41
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Valve расширит поддержку SteamOS до конкурентной консоли Asus ROG Ally

Необычный для индустрии шаг
Valve расширяет поддержку SteamOS не только для своих Steam Deck, но и для конкурирующих портативных ПК, таких как Asus ROG Ally. Косвенным намеком на этот шаг послужили недавние примечания к обновлению SteamOS, в которых упоминались «дополнительные ключи ROG Ally».
Valve расширит поддержку SteamOS до конкурентной консоли Asus ROG Ally

© Asus

Дизайнер Valve Лоуренс Янг подтвердил, что эта заметка относится к поддержке SteamOS устройствами сторонних производителей. Хотя Valve работает над интеграцией поддержки дополнительных портативных устройств, важно отметить, что это не означает, что Asus будет официально распространять SteamOS вместе с ROG Ally. Asus «продолжает отдавать предпочтение Windows», пишут СМИ.

SteamOS для портативных устройств, не относящихся к Valve, все еще находится в стадии разработки и пока не готова к массовому использованию.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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