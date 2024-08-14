Valve расширит поддержку SteamOS до конкурентной консоли Asus ROG Ally

Дизайнер Valve Лоуренс Янг подтвердил, что эта заметка относится к поддержке SteamOS устройствами сторонних производителей. Хотя Valve работает над интеграцией поддержки дополнительных портативных устройств, важно отметить, что это не означает, что Asus будет официально распространять SteamOS вместе с ROG Ally. Asus «продолжает отдавать предпочтение Windows», пишут СМИ.

SteamOS для портативных устройств, не относящихся к Valve, все еще находится в стадии разработки и пока не готова к массовому использованию.