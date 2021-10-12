Все недостатки Battlefield 2042 в сравнении со старыми частями показали на видео

Вообще пользователи отреагировали на выход Battlefield 2042 очень по-разному. Кому-то новая версия понравилась, в то время как другие заметили ряд технических проблем во время прохождения игры. Одним из тех, кто обозначил недостатки, стал пользователь GreenyMyMan, видео которого опубликовано в неофициальном сабреддите Battlefield 2042.

В целом из Battlefield 2042 убрали большое количество функций. Среди них: