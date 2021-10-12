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Все недостатки Battlefield 2042 в сравнении со старыми частями показали на видео

Некоторые из них довольно существенные
На Reddit вышел материал с видео о бета-версии игры Battlefield 2042. В ролике энтузиаст с ником GreenyMyMan перечислил главные минусы обновлённого проекта.
Все недостатки Battlefield 2042 в сравнении со старыми частями показали на видео

Вообще пользователи отреагировали на выход Battlefield 2042 очень по-разному. Кому-то новая версия понравилась, в то время как другие заметили ряд технических проблем во время прохождения игры. Одним из тех, кто обозначил недостатки, стал пользователь GreenyMyMan, видео которого опубликовано в неофициальном сабреддите Battlefield 2042.

В целом из Battlefield 2042 убрали большое количество функций. Среди них:

  • Убраны перекаты

  • Убрана возможность передвигаться лёжа на спине,

  • Убрана способность наклоняться в режиме прицела

  • Упразднена постройка укреплений,

  • Упрощено и ухудшено разрушение зданий,

  • Удалена часть анимаций, таких как убийство ножом, от первого лица (вероятно, чтобы продавать модные скины игроков),

  • Удалена информация о повреждениях и наносимом уроне,

  • Убраны классы персонажей (они теперь замены специалистами), фракции,

  • Убрано отбрасывание назад при взрыве,

  • Больше нет следов крови на других персонажах,

  • Стрельба по гранатам больше не работает

  • Станции для пополнения запасов,

  • Просмотр информации об об отряде,

  • Информация о наличии рядом с персонажем медиков и товарищей по отряду

  • Также значительно уменьшился уровень детализации зданий в игре.

Все недостатки Battlefield 2042 в сравнении со старыми частями показали на видео

Поскольку на данный момент существует только бета-версия Battlefield 2042, в ней ещё могут исправить недостатки.

Напомним, что финальная версия Battlefield 2042 выйдет 19 ноября 2021 года. Она будет доступна для компьютеров, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X и S.