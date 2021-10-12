Все недостатки Battlefield 2042 в сравнении со старыми частями показали на видео

Все недостатки Battlefield 2042 в сравнении со старыми частями показали на видеоНекоторые из них довольно существенные
Вообще пользователи отреагировали на выход Battlefield 2042 очень по-разному. Кому-то новая версия понравилась, в то время как другие заметили ряд технических проблем во время прохождения игры. Одним из тех, кто обозначил недостатки, стал пользователь GreenyMyMan, видео которого опубликовано в неофициальном сабреддите Battlefield 2042.
В целом из Battlefield 2042 убрали большое количество функций. Среди них:
Убраны перекаты
Убрана возможность передвигаться лёжа на спине,
Убрана способность наклоняться в режиме прицела
Упразднена постройка укреплений,
Упрощено и ухудшено разрушение зданий,
Удалена часть анимаций, таких как убийство ножом, от первого лица (вероятно, чтобы продавать модные скины игроков),
Удалена информация о повреждениях и наносимом уроне,
Убраны классы персонажей (они теперь замены специалистами), фракции,
Убрано отбрасывание назад при взрыве,
Больше нет следов крови на других персонажах,
Стрельба по гранатам больше не работает
Станции для пополнения запасов,
Просмотр информации об об отряде,
Информация о наличии рядом с персонажем медиков и товарищей по отряду
Также значительно уменьшился уровень детализации зданий в игре.
Поскольку на данный момент существует только бета-версия Battlefield 2042, в ней ещё могут исправить недостатки.
Напомним, что финальная версия Battlefield 2042 выйдет 19 ноября 2021 года. Она будет доступна для компьютеров, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X и S.