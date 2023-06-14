Вслед за Тетрисом в наггетсе McDonald's выпустила игру для 25-летней консоли

Игра Grimace's Birthday представляет собой 2D платформер. Игроки управляют Гримасом, пока он собирает молочные коктейли, выполняет трюки и ищет других персонажей для вечеринки, хотя она и относительно короткая - всего четыре основных уровня и один бонусный.

Ранее McDonald's China отпраздновала «40-летие куриного наггетса» причудливой акцией, выпустив «Наггетс-Тетрис». Выпущенный ограниченной серией, он представляет собой гигантский пластиковый куриный наггетс с ЖК-экраном, на котором, как не сложно догадаться, можно сыграть в культовую игру.