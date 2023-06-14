Вслед за Тетрисом в наггетсе McDonald's выпустила игру для 25-летней консоли

Вслед за Тетрисом в наггетсе McDonald's выпустила игру для 25-летней консолиНо сыграть можно и в браузере
McDonald's, популярная сеть ресторанов быстрого питания, выпустила новую игру в ретро-стиле с участием Гримаса, одного из маскотов компании. Разработанная для игры в браузере, она также полностью функциональна на оригинальном аппаратном обеспечении Game Boy Color, сообщает Ars Technica.
Игра Grimace's Birthday представляет собой 2D платформер. Игроки управляют Гримасом, пока он собирает молочные коктейли, выполняет трюки и ищет других персонажей для вечеринки, хотя она и относительно короткая - всего четыре основных уровня и один бонусный.
Ранее McDonald's China отпраздновала «40-летие куриного наггетса» причудливой акцией, выпустив «Наггетс-Тетрис». Выпущенный ограниченной серией, он представляет собой гигантский пластиковый куриный наггетс с ЖК-экраном, на котором, как не сложно догадаться, можно сыграть в культовую игру.