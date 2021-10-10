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Выйдет игра по кровавому сериалу «Игра в кальмара»Королевская битва
Известный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) рассказал, что к выходу готовится игра по южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара». Он стал хитом в Netflix во многих странах. Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды участвуют в тайном турнире на выживание с денежным призом. Тех, кто не справился, убивают.
Инсайдер отметил, что пока не уверен, какой именно разработчик занимается новой игрой. Она очевидно будет выполнена в жанре королевская битва.
Сам Хендерсон говорит, что не видит смысла в игре по сериалу. Уже есть немало королевских битв, в том числе с детскими играми, как в сериале. В пример инсайдер привёл платформер Fall Guys.