Выйдет игра по кровавому сериалу «Игра в кальмара»

Инсайдер отметил, что пока не уверен, какой именно разработчик занимается новой игрой. Она очевидно будет выполнена в жанре королевская битва.

Сам Хендерсон говорит, что не видит смысла в игре по сериалу. Уже есть немало королевских битв, в том числе с детскими играми, как в сериале. В пример инсайдер привёл платформер Fall Guys.