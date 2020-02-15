Выпущена игра по скандальному фильму «Зелёный слоник»

Игру создала независимая эстонская студия GRüN. Сейчас Green Elephant: Epilogue продаётся с 10-процентной скидкой за 189 рублей. В описании к игре сказано, что интерактивный детектив поднимет завесу тайны о том, что действительно произошло на гауптвахте. Сообщается, что в игре есть кинематографические сцены насилия. В отзывах на Steam Green Elephant: Epilogue похвалили.

Напомним, российский андеграундный фильм «Зелёный слоник», снятый на любительскую камеру, вышел в 1999 году. Некоторые критики называют картину самым омерзительным фильмом в истории. Кто-то характеризует его как «жестокую антимилитаристскую притчу».