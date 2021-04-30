Выпущена игра симулятор одиночества в русской деревне

Разработчики предупредили, что в игре нет боевой системы, монстров, прокачки или квестов. Симулятор предлагает почувствовать себя единственным жителем деревни. Все бывшие односельчане уехали в город, но вы — единственный, «кто не променял широкие поля, густые леса и утреннее купание в реке на офисную работу и унылую жизнь в девятиэтажном панельном доме».

По сути, игра — это классический симулятор ходьбы в узнаваемых русских пейзажах. Авторы говорят, что нужно просто расслабиться и погулять по лесу, болоту, осмотреть русскую избу. Авторы обещают реалистичную графику и проработку всего окружения до мельчайших деталей.