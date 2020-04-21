Выпуск нашумевшей игры Death Stranding для компьютеров отложили из-за коронавируса

Сообщается, что в Kojima Productions решили отложить релиз Death Stranding на ПК до 14 июля. Изначально он должен был состояться 2 июня. Причина задержки — пандемия коронавирусной инфекции. Из-за неё сотрудники студии вынуждены сейчас работать из дома, что усложняет работу над проектом.

В сервисах цифровой дистрибуции на Death Stranding уже можно оформить предзаказ. В Steam, например, игра стоит 3499 рублей.