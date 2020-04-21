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Выпуск нашумевшей игры Death Stranding для компьютеров отложили из-за коронавируса
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В ноябре прошлого года состоялся релиз Death Stranding для PlayStation 4. Игра получила неоднозначные оценки, в частности из-за особенностей своего геймплея и сюжетной составляющей. Тем не менее, многие ещё не оценили проект Kojima Productions — не у всех геймеров есть консоли. И, похоже, им придётся подождать ещё: выпуск нашумевшей игры Death Stranding для компьютеров отложили из-за коронавируса.
Сообщается, что в Kojima Productions решили отложить релиз Death Stranding на ПК до 14 июля. Изначально он должен был состояться 2 июня. Причина задержки — пандемия коронавирусной инфекции. Из-за неё сотрудники студии вынуждены сейчас работать из дома, что усложняет работу над проектом.
В сервисах цифровой дистрибуции на Death Stranding уже можно оформить предзаказ. В Steam, например, игра стоит 3499 рублей.