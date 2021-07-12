За игру для старой консоли заплатили рекордную цену в $1,5 млн

Данный картридж вышел в 1996 году в США. Игра была предназначена для игровой приставки Nintendo 64. Сообщается, что в мире есть менее пяти экземпляров Super Mario 64 в хорошем состоянии. Внешний вид проданного на Heritage Auctions картриджа можно оценить как отличный.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд стоимости видеоигры был установлен на прошлой неделе. Это был картридж с Legend of Zelda. Его купили за $870 000. То есть цена Super Mario 64 сделала большой скачок вверх.