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За игру для старой консоли заплатили рекордную цену в $1,5 млн

Предыдущий рекорд принадлежал Legend of Zelda
Картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали на аукционе за $1,56 млн. Это самая высокая цена, которую платили за игры.
За игру для старой консоли заплатили рекордную цену в $1,5 млн

Данный картридж вышел в 1996 году в США. Игра была предназначена для игровой приставки Nintendo 64. Сообщается, что в мире есть менее пяти экземпляров Super Mario 64 в хорошем состоянии. Внешний вид проданного на Heritage Auctions картриджа можно оценить как отличный.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд стоимости видеоигры был установлен на прошлой неделе. Это был картридж с Legend of Zelda. Его купили за $870 000. То есть цена Super Mario 64 сделала большой скачок вверх.

Что мы можем сказать такого, что сделало бы эту копию достойной справедливой оценки? Культурное значение этого названия и его важность для истории видеоигр имеют первостепенную роль, а состояние этой копии просто настолько захватывает дух, что мы действительно теряемся здесь.

Heritage Auctions