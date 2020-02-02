Занятия спортом повысили результаты геймеров в компьютерных играх

Многие считают, что компьютерные игры являются виновниками проблем со здоровьем из-за того, что снижают физическую активность геймеров. Доля правды в этом есть, однако теперь благодаря исследованию учёных игроков можно легко убедить заниматься спортом.

Исследователи провели эксперимент с игроками League of Legends. Одну группу участников-добровольцев попросили перед игрой провести кардиотренировку в течение 15 минут. Вторая группа ничего не делала перед игровым сеансом.

В итоге люди из первой группы продемонстрировали лучшие результаты, чем игроки из второй. Учёные пришли к выводу, что физические нагрузки могут улучшать «виртуальную» эффективность геймера.