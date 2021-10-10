Защитники животных попросили убрать из игры Far Cry 6 петушиные бои

Игры
Сегодня в 15:29
1 мин.
Защитники животных попросили убрать из игры Far Cry 6 петушиные боиПризвали не превращать это в Mortal Kombat
Организация PETA, которая борется за права животных, попросила Ubisoft убрать из новой игры Far Cry 6 петушиные бои. Активисты считают, что это ужасный кровавый спорт.
Представители PETA заявили, что превращать петушиные бои в матчи в стиле Mortal Kombat — это шаг назад. От лица «современного общества» зоозащитники сказали, что категорически против принуждения животных к смертельным схваткам. В PETA пояснили, что на петухах, которые участвуют в таких боях, надеты острые шпоры, наносящие мучительные и смертельные травмы.
Петушиные бои в Far Cry 6 являются мини-игрой. Авторы проекта уже ответили PETA, что эта дополнительная активность в игре являются частью культуры и истории Яры, вымышленного острова в Карибском море. Эти традиции были, в свою очередь, вдохновлены латиноамериканской культурой.
Скорее всего, разработчики не будут убирать петушиные бои из игры.