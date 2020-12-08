Журналисты удивились огромному количеству фаллоимитаторов в игре Cyberpunk 2077

Он отметил, что «в Cyberpunk 2077 фаллоимитаторы повсюду». По его словам, секс-игрушки в игре расположены под водой, на привокзальной площади, посреди бара, в каждом доме. Автор провёл аналогию со Skyrim, где везде были «колёсики сыра». Журналист говорит, что в игре есть даже меч-фаллоимитатор.

Автор рассудил так: игра — это видение CD Projekt упадка Найт-Сити. В этом мире велико число секс-шопов, присутствуют рекламные щиты с сексуализированными изображениями. То есть фаллоимитаторы во многих локациях, в целом, хорошо вписываются в атмосферу Найт-Сити.