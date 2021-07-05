Знаменитый футбольный симулятор PES сделают бесплатным

Об этом сообщило профильное издание VGC. Оно утверждает, что разработчик игр Konami планирует сильно изменить футбольный симулятор. В целом, по словам источника, компания постепенно «возвращается к жизни».

Кроме новой части PES разработчик планирует выпустить новинки во франшизах Metal Gear Solid и Castlevania. Также компания активно ищет новых партнёров.

Стоит отметить, что PES 2022 будет наконец полноценной частью в отличие от предыдущего симулятора. Он вышел только в формате сезонного обновления. Сейчас на PES 2021 Season Update, кстати, в Steam действует скидка — игру можно купить за 177 рублей вместо 710.