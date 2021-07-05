Знаменитый футбольный симулятор PES сделают бесплатным

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Знаменитый футбольный симулятор PES сделают бесплатнымВ 2022 году
Сейчас обновление eFootball PES 2021 Season Update стоит денег. По новой информации, PES 2022 будет распространяться бесплатно.
Об этом сообщило профильное издание VGC. Оно утверждает, что разработчик игр Konami планирует сильно изменить футбольный симулятор. В целом, по словам источника, компания постепенно «возвращается к жизни».
Кроме новой части PES разработчик планирует выпустить новинки во франшизах Metal Gear Solid и Castlevania. Также компания активно ищет новых партнёров.
Стоит отметить, что PES 2022 будет наконец полноценной частью в отличие от предыдущего симулятора. Он вышел только в формате сезонного обновления. Сейчас на PES 2021 Season Update, кстати, в Steam действует скидка — игру можно купить за 177 рублей вместо 710.