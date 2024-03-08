10 000 шагов в день оказались способны нивелировать риски сидячей работы

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, были проанализированы данные более 72 000 человек, включенных в Биобанк Великобритании. Участники в течение недели носили наручные трекеры активности, что позволило исследователям объективно измерить количество ежедневных шагов и время сидячего образа жизни (сидение или лежание во время бодрствования).

Ключевой вывод? Около 10 000 шагов в день значительно снижало риск смерти (на 39%) и сердечно-сосудистых заболеваний (на 21%). Причем это происходило независимо от того, сколько времени участники проводили сидя.

Это первое исследование, в котором напрямую оценивается, может ли ежедневный шаг компенсировать риски для здоровья, связанные с чрезмерным сидением.

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