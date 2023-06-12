10 продуктов, которые навредят вашему прессу

Алкоголь. Это касается и пива, и коктейлей, и вообще любого спиртного. Как правило, все они содержат пустые калории, из-за чего вы будете есть больше в течение дня. Помимо этого, в таких напитках есть добавленный сахар. А ещё научные исследования показывают, что сам по себе алкоголь связан с большой окружностью талии.

Мясные деликатесы. Хотя в индейке, курице, ветчине, ростбифе обычно мало жира, всё же в них много натрия. Это может способствовать задержке жидкости, из-за чего пресс станет менее заметным. Также потенциально эти продукты могут плохо повлиять га кровяное давление, состояние органов и кровеносных сосудов.

Подслащённые хлопья. Сахар сам по себе может увеличить количество жира на животе. Кроме того, хлопья, содержащие мало клетчатки, могут не насыщать, и это приведёт к увеличению размера порций и потреблению большего количества калорий.

Батончики мюсли. В таких батончиках много сахара, мало клетчатки и белка. Поэтому они не особо сытны.

Сладкие кофейные напитки. Проблема здесь не в кофеине, а в сливках, молоке и подсластителях. В некоторых кофейных напитках может быть более 40 г добавленного сахара.