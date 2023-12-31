10 простых способов прийти в форму после праздников

Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты. Это основополагающий шаг в фитнес-программе после праздников. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, нежирным белкам, фруктам и овощам.

Установите регулярный режим тренировок. Разработайте такую программу, которая будет приносить вам удовольствие и соответствовать вашему графику. Это единственный способ выработать устойчивые привычки в фитнесе.

Следите за увлажнением. По словам фитнес-тренера Garage Gym Reviews Майкла Маси, употребление большого количества воды имеет большое значение для здоровья. Это позволяет, в частности, улучшить пищеварение, сохраняет чувство сытости и помогает уменьшить вздутие живота после праздников. Особенно эффективной будет такая практика, если вы замените водой сладкие или алкогольные напитки.

Высыпайтесь. Достаточное количество сна позволяет сделать тренировки эффективнее, быстрее восстанавливаться, повысить уровень энергии, тренироваться дольше и интенсивнее.

Ставьте реалистичные цели. Помните, что ключ к хорошей физической форме — последовательность. Поэтому начинайте с малого и ставьте краткосрочные цели.