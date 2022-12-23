Антибиотики оказались бесполезны против вирусов гриппа

Антибиотики оказались бесполезны против вирусов гриппаТак для чего они?
Глава сообщества фармацевтов и провизоров "Смартфарма" Вита Вебер заявила в интервью РИА Новости, что принимать антибиотики против вирусов гриппа бессмысленно, потому что они эффективны против бактериальных инфекций
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При этом Грипп и ОРВИ - это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут с ней бороться, сказала она.
По ее словам, чтобы справиться с вирусами, необходимо принимать средства симптоматической терапии, а также препараты для укрепления иммунитета и противовирусные средства.
Антибиотики необходимы в том числе для восстановления пациента после болезни, их также могут назначать вместе с другими методами лечения гриппа, чтобы избежать риска различных осложнений.
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