Apple AirPods станут заменой слуховым аппаратам

По информации обозревателя, Apple «обновит AirPods, чтобы они стали инструментом для здоровья в ближайшие год или два». Компания добавит «возможность получать какие-то слуховые данные».

Гурмэн ожидает, что в будущем AirPods «более официально» возьмут на себя функции слухового аппарата в ближайшем будущем. Ранее он же говорил о намерении компании добавить возможности мониторинга состояния здоровья в AirPods.