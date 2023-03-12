Apple AirPods станут заменой слуховым аппаратам

16:48, 12 марта 2023
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Apple AirPods станут заменой слуховым аппаратамВ ближайшие несколько лет
По словам Марка Гурмэна из Bloomberg, в ближайшие год или два наушники Apple AirPods могут получить функции для людей со слабым слухом.
Фото: Unsplash
По информации обозревателя, Apple «обновит AirPods, чтобы они стали инструментом для здоровья в ближайшие год или два». Компания добавит «возможность получать какие-то слуховые данные».
Гурмэн ожидает, что в будущем AirPods «более официально» возьмут на себя функции слухового аппарата в ближайшем будущем. Ранее он же говорил о намерении компании добавить возможности мониторинга состояния здоровья в AirPods.