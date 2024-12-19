Apple подготовила новый фитнес-челлендж на январь 2025 года

Это испытание — часть усилий Apple, направленных на поощрение фитнеса и помощь пользователям в использовании функций Apple Watch для отслеживания тренировок. Apple проводит эту акцию ежегодно с 2016 года, пишут СМИ.

Участники, успешно прошедшие испытание, получат виртуальное достижение, которое будет доступно на iPhone, Apple Watch и в приложении «Сообщения». Они также получат эксклюзивные стикеры для использования в Messages, FaceTime и других приложениях. Задание можно выполнить с помощью любого приложения для тренировок, которое синхронизируется с Apple Fitness, или через Apple Fitness+, собственный сервис тренировок компании.