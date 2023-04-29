Авокадо значительно снизило риск развития диабета

Авокадо значительно снизило риск развития диабетаДостаточно просто добавить его в свой рацион
Употребление в пищу авокадо может снизить риск развития диабета 2 типа на 20%, утверждают исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора. В исследовании приняли участие 6 159 человек, из которых 983 включали авокадо в свой рацион.
Эксперты оценивали связь между потреблением авокадо и развитием диабета 2 типа в течение шестилетнего периода наблюдения. Результаты показали, что включение авокадо в рацион снижало вероятность развития заболевания на 20%.
Такое влияние авокадо на организм будет изучено в дальнейших исследованиях.
А если вы хотите выбрать самый лучший авокадо на сегодняшний (и не только) ужин, то вам стоит обращать внимание на эти пять пунктов. И стоит помним, что авокадо созревают довольно быстро.
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