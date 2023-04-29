Фитнес и здоровье
15:00, 29 апреля 2023
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Авокадо значительно снизило риск развития диабета

Достаточно просто добавить его в свой рацион

Употребление в пищу авокадо может снизить риск развития диабета 2 типа на 20%, утверждают исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора. В исследовании приняли участие 6 159 человек, из которых 983 включали авокадо в свой рацион.

Эксперты оценивали связь между потреблением авокадо и развитием диабета 2 типа в течение шестилетнего периода наблюдения. Результаты показали, что включение авокадо в рацион снижало вероятность развития заболевания на 20%.

Такое влияние авокадо на организм будет изучено в дальнейших исследованиях.

А если вы хотите выбрать самый лучший авокадо на сегодняшний (и не только) ужин, то вам стоит обращать внимание на эти пять пунктов. И стоит помним, что авокадо созревают довольно быстро.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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