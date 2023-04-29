Авокадо значительно снизило риск развития диабета

Эксперты оценивали связь между потреблением авокадо и развитием диабета 2 типа в течение шестилетнего периода наблюдения. Результаты показали, что включение авокадо в рацион снижало вероятность развития заболевания на 20%.

Такое влияние авокадо на организм будет изучено в дальнейших исследованиях.

А если вы хотите выбрать самый лучший авокадо на сегодняшний (и не только) ужин, то вам стоит обращать внимание на эти пять пунктов. И стоит помним, что авокадо созревают довольно быстро.

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