Часы Oppo Watch 5 Pro получат поддержку eSIM

16:00, 06 августа 2023
1 мин.
Часы Oppo Watch 5 Pro получат поддержку eSIMИ не только
Oppo готовится представить свою новую серию умных часов Oppo Watch 5 после успеха линейки Watch 3, выпущенной в прошлом году. Интересно, что компания решила отказаться от числа 4, считающегося несчастливым в китайской и других азиатских культурах. В преддверии анонса Digital Chat Station, довольно известный инсайдер, опубликовал несколько интересных подробностей о Watch 5 Pro.
Oppo Watch 5 Pro, по его словам, будут полноценными умными часами с поддержкой eSIM и независимым чипом eUICC. Питать устройство будет 4-нм процессор, обещающий отличную энергоэффективность. Часы будут оснащены LTPO-экраном и батареей емкостью ±570 мАч
Он также заявил, что при создании часов будут использоваться премиум-материалы, но без уточнений.