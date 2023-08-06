Часы Oppo Watch 5 Pro получат поддержку eSIM

Oppo Watch 5 Pro, по его словам, будут полноценными умными часами с поддержкой eSIM и независимым чипом eUICC. Питать устройство будет 4-нм процессор, обещающий отличную энергоэффективность. Часы будут оснащены LTPO-экраном и батареей емкостью ±570 мАч

Он также заявил, что при создании часов будут использоваться премиум-материалы, но без уточнений.