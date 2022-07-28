Чем опасны физические нагрузки в жару

Чем опасны физические нагрузки в жаруИ какое время лучше для этого выбирать
Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц
К тому же, любые интенсивные физические нагрузки грозят обезвоживанием организма, если не пить достаточно воды в процессе нагрузок. По словам врача, вместе с водой из организма выходит и натрий, а его потеря приводит к усталости, головной боли и головокружению.
Если же вы не можете отказаться от тренировок на свежем воздухе, то Просянникова советует заниматься в утренние и вечерние часы, так как температура и влажность на улице ниже, чем в дневное время, что способствует большей продуктивности тренировок.
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