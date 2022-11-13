Чем полезна аэробика людям за 60

Для проведения исследования ученые обследовали 73 пожилых человека, которых случайным образом разделили на две группы. Добровольцы в возрасте от 60 до 80 лет занимались бодрой ходьбой и бегом трусцой, чтобы определить влияние физических упражнений на мозговой кровоток.

Интенсивность программы упражнений зависела от физической подготовки каждого участника и постепенно увеличивалась с трех занятий в неделю по 25-30 минут до четырех-пяти занятий в неделю к 26-й неделе, по мере того как участники адаптировались к предыдущим нагрузкам.

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что длительные тренировки с аэробными упражнениями могут предотвратить или уменьшить возрастное увеличение цереброваскулярного сопротивления, что способствуют лучшему насыщению мозга кислородом.

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