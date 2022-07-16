Чем полезна сауна после тренировки

В исследовании участвовали люди в возрасте от 30 до 64 лет, которые вели сидячий образ жизни и на спорт тратили менее 30 минут в неделю. Ещё у каждого участника был как минимум один фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: либо высокий уровень холестерина, либо ожирение, курение и т.д.

Добровольцев разделили на три группы. Первая три раза в неделю должна была 50 минут заниматься силовыми и аэробными упражнениями. Вторая группа — то же самое, но после тренировки по 15 минут проводила в сауне. Третья группа не делала ничего.

В итоге оказалось, что у участников из первой и второй групп увеличилась максимальная скорость потребления кислорода, а у тех, кто посещал сауну, ещё и снизился уровень холестерина и систолическое артериальное давление.

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