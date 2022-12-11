Что будет с вашим здоровьем при переедании сыра: четыре последствия

Как известно, практически любой продукт обладает достоинствами и недостатками. Да, в сыре много фосфора, кальция и белка, однако совсем мало клетчатки. Кроме того, сыр отличается большим количеством натрия и насыщенных жиров. Вот что с вами будет, если вы съедите слишком много сыра.

Увеличение веса. Все сыры являются высококалорийными продуктами. Поэтому вы можете при их регулярном употреблении набрать лишние килограммы. Проблемы с желудком. В сыре содержится лактоза. При непереносимости этого вещества у вас может возникнуть вздутие живота, газообразование, запор.