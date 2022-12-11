Что будет с вашим здоровьем при переедании сыра: четыре последствия

Что будет с вашим здоровьем при переедании сыра: четыре последствияБудьте осторожны
Мы часто едим сыр на завтрак и добавляем его в блюда. Тем не менее важно не переборщить с этим ингредиентом, иначе это плохо скажется на вашем здоровье.
Фото: Let's Eat Healthy
Как известно, практически любой продукт обладает достоинствами и недостатками. Да, в сыре много фосфора, кальция и белка, однако совсем мало клетчатки. Кроме того, сыр отличается большим количеством натрия и насыщенных жиров. Вот что с вами будет, если вы съедите слишком много сыра.
Увеличение веса. Все сыры являются высококалорийными продуктами. Поэтому вы можете при их регулярном употреблении набрать лишние килограммы.
Проблемы с желудком. В сыре содержится лактоза. При непереносимости этого вещества у вас может возникнуть вздутие живота, газообразование, запор.
Повышение кровяного давления. В сыре много натрия. Известно, что в больших количества он может привести к повышению артериального давления. Ещё из-за избытка натрия могут развиться болезни сердца, почек, остеопороз.
Болезни сердца. Из-за жиров в составе сыра у вас повысится уровень холестерина, а это может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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