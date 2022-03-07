Что нужно делать в 30-80 лет, чтобы замедлить старение организма

Что нужно делать в 30-80 лет, чтобы замедлить старение организмаСообщает издание WeChat
Согласно результатам исследования, опубликованным в «Британском медицинском журнале», уровень физической активности человека непосредственно связан с риском смерти. Так, в 55 лет постепенно этот уровень снижается, а чем он ниже после 65 лет, тем выше вероятность смерти.
В ходе этого исследования специалисты провели анализ информации о 6194 людях. Наблюдение за участниками велось девять лет. Оказалось, что для того чтобы дольше сохранить в норме способность вставать и садиться, скорость ходьбы, силу сжатия рук, нужно начинать заниматься спортом как можно раньше.
При этом в разном возрасте для поддержания здоровья и замедления старения нужно обращаться к различным видам физической активности. К примеру, в 30 лет нужно попытаться сформировать у себя привычку к спортивным тренировкам. Специалисты советуют выполнять упражнения каждый день, причём это может быть даже обычная ходьба.
В 40 лет следует учиться медитировать. Такой вид деятельности позволяет расслабиться, уменьшить уровень стресса, легче находить решения проблем и пр.
В 50 лет нужно внимательно отнестись к здоровью печени. Лучше вообще отказаться от алкоголя, а также есть много зелёных овощей, пить больше чая, стремиться держать эмоции под контролем.
В 60 лет нужно больше внимания уделять контролю эмоций и саморазвитию. Также лучше будет жить с кем-то, а не в одиночестве. Рекомендуется принимать участие в общественных мероприятиях, заводить новых друзей.
В 70 лет необходимо позаботиться от состоянии селезёнки. Если её работа нарушена, то это ускорит старение.
Наконец, в 80 лет рекомендуется особенно внимательно следить за здоровьем лёгких.
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