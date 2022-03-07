Что нужно делать в 30-80 лет, чтобы замедлить старение организма

При этом в разном возрасте для поддержания здоровья и замедления старения нужно обращаться к различным видам физической активности. К примеру, в 30 лет нужно попытаться сформировать у себя привычку к спортивным тренировкам. Специалисты советуют выполнять упражнения каждый день, причём это может быть даже обычная ходьба.

В 40 лет следует учиться медитировать. Такой вид деятельности позволяет расслабиться, уменьшить уровень стресса, легче находить решения проблем и пр.

В 50 лет нужно внимательно отнестись к здоровью печени. Лучше вообще отказаться от алкоголя, а также есть много зелёных овощей, пить больше чая, стремиться держать эмоции под контролем.

В 60 лет нужно больше внимания уделять контролю эмоций и саморазвитию. Также лучше будет жить с кем-то, а не в одиночестве. Рекомендуется принимать участие в общественных мероприятиях, заводить новых друзей.

В 70 лет необходимо позаботиться от состоянии селезёнки. Если её работа нарушена, то это ускорит старение.

Наконец, в 80 лет рекомендуется особенно внимательно следить за здоровьем лёгких.

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