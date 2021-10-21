Что случится с организмом человека после отказа от спорта на всю жизнь

Что случится с организмом человека после отказа от спорта на всю жизньИ к каким негативным последствиям это приведёт
Алексей Кошуба, чемпион мира, Европы и России по пауэрлифтингу, дважды рекордсмен мира, сертифицированный тренер-консультант, утверждает, что последствия напрямую зависят от возраста человека. В юности это практически никак не влияет, а вот во взрослом возрасте всё сложнее. Гормональная система может просто прекратить вырабатывать большое количество гормонов, а это приведёт к тому, что организм станет хуже функционировать: заболевать, быстрее стареть и истощаться.
Ведущий врач травматолог-ортопед, главный подиатр профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Сергей Алексутов добавил, что низкий уровень активности в любом возрасте способствует развитию различных хронических заболеваний. Человек становится менее выносливым и сильным. У него может возникнуть остеохондроз, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания. Развивается в этом случае и ожирение.
Мария Прохорова, управляющий тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING, подчёркивает: для организма лучше любая активность, чем совсем никакой. Благодаря движению у нас поддерживается в нормальном состоянии вес, улучшается эмоциональное состояние. И самый простой способ добиться этого - ходить, причём время от времени меняя темп. Роспотребнадзор сообщает, что даже спокойные ежедневные прогулки снижают вероятность инсульта на 20 процентов.
Оптимальным видом активности считает ходьбу и Пётр Соков, врач-невролог клинической больницы им. Виноградова. При этом он отмечает, что необходимо подобрать для прогулок правильную обувь, которая бы подходила по размеру и соответствовала погоде.