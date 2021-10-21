Что случится с организмом человека после отказа от спорта на всю жизнь

Алексей Кошуба, чемпион мира, Европы и России по пауэрлифтингу, дважды рекордсмен мира, сертифицированный тренер-консультант, утверждает, что последствия напрямую зависят от возраста человека. В юности это практически никак не влияет, а вот во взрослом возрасте всё сложнее. Гормональная система может просто прекратить вырабатывать большое количество гормонов, а это приведёт к тому, что организм станет хуже функционировать: заболевать, быстрее стареть и истощаться.

Ведущий врач травматолог-ортопед, главный подиатр профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Сергей Алексутов добавил, что низкий уровень активности в любом возрасте способствует развитию различных хронических заболеваний. Человек становится менее выносливым и сильным. У него может возникнуть остеохондроз, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания. Развивается в этом случае и ожирение.