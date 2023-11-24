Чтобы взбодриться после бессонной ночи достаточно 20-минутной зарядки: исследование

В двух экспериментах, в которых приняли участие 24 человека, исследователи изучали влияние легкого недосыпания на когнитивные способности. В первом эксперименте испытуемые спали всего пять часов в сутки в течение трех дней, после чего выполняли когнитивные задания как в состоянии покоя, так и после езды на велосипеде. Несмотря на различную реакцию на дефицит сна, упражнения умеренной интенсивности неизменно улучшали выполнение заданий для всех участников.

Во втором эксперименте участники провели целую ночь без сна в условиях пониженного содержания кислорода. Примечательно, что даже в условиях пониженного уровня кислорода физическая активность продолжала стимулировать когнитивные функции.

В дальнейших исследованиях ученые планируют глубже изучить механизмы, лежащие в основе этого нового процесса.

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