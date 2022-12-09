Даже одноминутные всплески активности могут продлить вашу жизнь

22:25, 09 декабря 2022
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Даже одноминутные всплески активности могут продлить вашу жизньГлавное, чтобы они случались каждый день
Хорошие новости для тех, кто не любит заниматься спортом или ходить в спортзал: новое исследование показало, что всего одной минуты физической активности во время повседневных дел достаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: Unsplash
Учёные исследовали очень короткие всплески активной деятельности. Это, например, бежать за автобусом или играть с детьми. Исследователи обнаружили, что всего три-четыре одноминутных всплеска каждый день связаны с 40-процентным снижением смертности от всех причин.
Учёные также увидели, что около 89% всех участников выполняли такие всплески активности.