Даже одноминутные всплески активности могут продлить вашу жизнь

Учёные исследовали очень короткие всплески активной деятельности. Это, например, бежать за автобусом или играть с детьми. Исследователи обнаружили, что всего три-четыре одноминутных всплеска каждый день связаны с 40-процентным снижением смертности от всех причин.

Учёные также увидели, что около 89% всех участников выполняли такие всплески активности.