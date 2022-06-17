Детское ожирение плохо влияет на работу мозга в будущем

Исследование проводилось в течение 30 лет и показало, что более высокий уровень физической активности в детстве коррелирует с лучшими познавательными способностями в среднем возрасте. В исследовании, проведенном под руководством ученых из Мельбурнского университета Монаш, приняли участие более 1200 человек.

Ученые обнаружили, что те, кто имел самые высокие уровни кардиореспираторной подготовки, мышечной работоспособности и самое низкое соотношение талии к бедрам еще в 1985 году, когда они были детьми, имели более высокие когнитивные функции, когда достигли среднего возраста. По словам команды, это первая демонстрация такой связи, и она способствует растущему пониманию раннего начала деменции и когнитивных нарушений в более позднем возрасте.

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