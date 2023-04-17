Девять способов похудеть к лету без занятий спортом

Девять способов похудеть к лету без занятий спортомНа случай, если вам не хватает времени на тренировки
Гуру по снижению веса Терри-Энн Наннс рассказала о нескольких эффективных способах сбросить вес без физических упражнений.
По словам Терри-Энн Наннс, эксперта по похудению, есть несколько простых действий, которые вы можете добавить в свой распорядок дня и которые помогут вам сбросить вес. Причём некоторые из них сжигают больше килокалорий, чем вы думаете.
Непоседливость - 350 ккал в день. Если вы будете постоянно в движении, просто постукивать или трясти ногой, то это поможет вам сжигать килокалории.
Смех - 40 ккал каждые 15 минут. Благодаря смеху увеличивается частота сердечных сокращений. Соответственно, человек сжигает ещё больше килокалорий.
Танцы - 200 ккал каждые 40 минут. Поэтому не стыдитесь подтанцовывать.
Движение в течение дня - 200 ккал каждые 15 минут приседаний. Вы можете ходить на месте или приседать, если вы обычно стоите или сидите.
Игра с детьми - 78 ккал каждые 20 минут. Например, вы можете гоняться за детьми по парку, играть с ними, укладывать их спать, чтобы сжечь калории.
Ходьба по лестнице - 102 ккал каждые 10 минут. Время от времени можете бегать по лестнице вверх-вниз.
Работа по дому. Благодаря уборке при помощи пылесоса вы сожжёте 175 ккал в час, вытиранию пыли - 166 ккал в час, глажке - 157 ккал в час. Уборка - это физическая работа, которая требует постоянного движения, как если бы человек занимался спортом.
Ходьба на каблуках - 200 ккал каждые 30 минут. Каблуки воздействуют на тело так же, как обувь для фитнеса, предназначенная для повышения мышечного тонуса.
Секс – 300 ккал за «сеанс». Чем дольше ваш пульс будет выше, чем обычно, тем больше калорий вы сожжёте.
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