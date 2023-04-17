Девять способов похудеть к лету без занятий спортом

По словам Терри-Энн Наннс, эксперта по похудению, есть несколько простых действий, которые вы можете добавить в свой распорядок дня и которые помогут вам сбросить вес. Причём некоторые из них сжигают больше килокалорий, чем вы думаете.

Непоседливость - 350 ккал в день. Если вы будете постоянно в движении, просто постукивать или трясти ногой, то это поможет вам сжигать килокалории.

Смех - 40 ккал каждые 15 минут. Благодаря смеху увеличивается частота сердечных сокращений. Соответственно, человек сжигает ещё больше килокалорий.

Танцы - 200 ккал каждые 40 минут. Поэтому не стыдитесь подтанцовывать.

Движение в течение дня - 200 ккал каждые 15 минут приседаний. Вы можете ходить на месте или приседать, если вы обычно стоите или сидите.