Фитнес и здоровье
20:15, 17 апреля 2023
2 мин.

Девять способов похудеть к лету без занятий спортом

На случай, если вам не хватает времени на тренировки

Гуру по снижению веса Терри-Энн Наннс рассказала о нескольких эффективных способах сбросить вес без физических упражнений.

По словам Терри-Энн Наннс, эксперта по похудению, есть несколько простых действий, которые вы можете добавить в свой распорядок дня и которые помогут вам сбросить вес. Причём некоторые из них сжигают больше килокалорий, чем вы думаете.

Непоседливость - 350 ккал в день. Если вы будете постоянно в движении, просто постукивать или трясти ногой, то это поможет вам сжигать килокалории.

Смех - 40 ккал каждые 15 минут. Благодаря смеху увеличивается частота сердечных сокращений. Соответственно, человек сжигает ещё больше килокалорий.

Танцы - 200 ккал каждые 40 минут. Поэтому не стыдитесь подтанцовывать.

Движение в течение дня - 200 ккал каждые 15 минут приседаний. Вы можете ходить на месте или приседать, если вы обычно стоите или сидите.

Девять способов похудеть к лету без занятий спортом
Health News HUB

Игра с детьми - 78 ккал каждые 20 минут. Например, вы можете гоняться за детьми по парку, играть с ними, укладывать их спать, чтобы сжечь калории.

Ходьба по лестнице - 102 ккал каждые 10 минут. Время от времени можете бегать по лестнице вверх-вниз.

Работа по дому. Благодаря уборке при помощи пылесоса вы сожжёте 175 ккал в час, вытиранию пыли - 166 ккал в час, глажке - 157 ккал в час. Уборка - это физическая работа, которая требует постоянного движения, как если бы человек занимался спортом.

Ходьба на каблуках - 200 ккал каждые 30 минут. Каблуки воздействуют на тело так же, как обувь для фитнеса, предназначенная для повышения мышечного тонуса.

Секс – 300 ккал за «сеанс». Чем дольше ваш пульс будет выше, чем обычно, тем больше калорий вы сожжёте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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