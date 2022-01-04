Диетолог перечислила блюда, которые худеющим нужно добавить в январе в свой рацион

При этом необходимо стремиться составить максимально сбалансированный рацион, отмечает эксперт. Так, одна порция должна содержать 1/4 белка, 1/4 сложных углеводов, 1/2 овощей и 1-2 столовые ложки жира.

Ещё нужно обратить внимание на продукты, которые положительно сказываются на работе кишечника. Это живой йогурт, чайный гриб, кефир, а также топинамбур, спаржа, чеснок, лук.

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