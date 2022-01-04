Диетолог перечислила блюда, которые худеющим нужно добавить в январе в свой рацион

Диетолог перечислила блюда, которые худеющим нужно добавить в январе в свой рационПри этом важно, чтобы питание было сбалансированным
При похудении может оказаться полезным добавление некоторых блюд в привычный рацион. Их перечислила Кларисса Ленхерр, диетолог и сертифицированный член Британской ассоциации диетологов.
В число блюд на завтрак, как отмечает специалист, стоит добавить омлеты, йогурт (добавить в чашу йогурт и другие продукты). Среди блюд на обед - сытные салаты, суп, богатый белком (например, с фасолью, курицей). На ужин подойдёт запеканка с курицей и средиземноморскими овощами, жаркое с курицей/тофу/морепродуктами и коричневым рисом/лапшой из непросеянной муки.
При этом необходимо стремиться составить максимально сбалансированный рацион, отмечает эксперт. Так, одна порция должна содержать 1/4 белка, 1/4 сложных углеводов, 1/2 овощей и 1-2 столовые ложки жира.
Ещё нужно обратить внимание на продукты, которые положительно сказываются на работе кишечника. Это живой йогурт, чайный гриб, кефир, а также топинамбур, спаржа, чеснок, лук.
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