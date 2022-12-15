Доказано: некоторые кишечные бактерии мотивируют вас заниматься спортом

Доказано: некоторые кишечные бактерии мотивируют вас заниматься спортомИсследование проводили американские учёные
Специалисты из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (США) в ходе недавнего эксперимента обнаружили, что определённые виды кишечных бактерий могут стимулировать желание заниматься спортом. Опубликованы результаты этой работы были в Nature.
Фото: Smartblood
Исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, показало, что лучше бегают те мыши, у которых есть определённые виды бактерий в кишечнике. Оказалось, что эти бактерии могут стимулировать сенсорные нервы в кишечнике для повышения активности в области мозга, которая отвечает за мотивацию во время выполнения физических упражнений.
Если подобное эксперты обнаружат и у людей, то это поможет найти эффективный способ повысить уровень физической активности в целом.
Исследователи также обнаружили, что на мотивацию при занятиях спортом сильнее всего влияют два вида бактерий. Это Eubacterium rectale и Coprococcus eutactus. Они производят метаболиты, которые также известны как амиды жирных кислот. Благодаря этим бактериям в мозге увеличивается уровень дофамина во время выполнения упражнений. Это повышает продуктивность человека и усиливает его желание тренироваться.
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