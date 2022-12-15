Доказано: некоторые кишечные бактерии мотивируют вас заниматься спортом

Исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, показало, что лучше бегают те мыши, у которых есть определённые виды бактерий в кишечнике. Оказалось, что эти бактерии могут стимулировать сенсорные нервы в кишечнике для повышения активности в области мозга, которая отвечает за мотивацию во время выполнения физических упражнений.

Если подобное эксперты обнаружат и у людей, то это поможет найти эффективный способ повысить уровень физической активности в целом.