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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 апреля 2024, 06:45
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Доказано: некоторым растительным аналогам мяса не хватает белка

Хотя по вкусу и текстуре они похожи на настоящее мясо
Результаты одного небольшого исследования, опубликованные в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показали, что некоторые «растительные стейки» и «растительные колбасы» действительно сравнимы по каким-то характеристикам с мясом, но аминокислот в них меньше и белок из них усваивается хуже.
Доказано: некоторым растительным аналогам мяса не хватает белка
© Adapted from Journal of Agricultural and Food Chemistry 2024, DOI: 10.1021/acs.jafc.3c08956

Туллия Тедески вместе с коллегами выяснила, насколько хорошо организм человека переваривает продукты из растительного мяса и получает из них питательные вещества. В исследовании участвовали три разных стейка на растительной основе и три разных мясных нарезки из растительного мяса. Всё это сравнивалось со стейками из телятины, с мясным ассорти из ветчины и говядины.

Оказалось, что пища растительного происхождения содержала больше углеводов, меньше белка и мало аминокислот по сравнению с аналогами из натурального мяса. Также растительные стейки и образцы телятины были сопоставимы по содержанию незаменимых аминокислот и усвояемости.

Доказано: некоторым растительным аналогам мяса не хватает белка
© The Week

При этом в растительном мясном ассорти обычно было меньше соли, чем в мясе, и меньше незаменимых аминокислот.

В целом же пищевая ценность продуктов растительного происхождения во многом зависела от растений, из которых они были произведены. Это и приводило к различиям в содержании аминокислот и усвояемости белков.