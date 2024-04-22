Доказано: некоторым растительным аналогам мяса не хватает белка

Туллия Тедески вместе с коллегами выяснила, насколько хорошо организм человека переваривает продукты из растительного мяса и получает из них питательные вещества. В исследовании участвовали три разных стейка на растительной основе и три разных мясных нарезки из растительного мяса. Всё это сравнивалось со стейками из телятины, с мясным ассорти из ветчины и говядины.

Оказалось, что пища растительного происхождения содержала больше углеводов, меньше белка и мало аминокислот по сравнению с аналогами из натурального мяса. Также растительные стейки и образцы телятины были сопоставимы по содержанию незаменимых аминокислот и усвояемости.