Фитнес и здоровье
18:37, 08 марта 2023
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Доказано: спорт помогает при проблемах с сексом

Это выяснили учёные из Университета Англия Раскин

Для мужчин, как оказалось, занятия спортом могут быть особенно полезными. Согласно результатам нового исследования, физические упражнения могут помочь в избавлении от такой проблемы, как преждевременная эякуляция.

Доказано: спорт помогает при проблемах с сексом

Фото: Familydoctor.org

В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в Trends in Urology & Men's Health, учёные проанализировали 54 научные работы. Всего в этих научных исследованиях приняли участие 3485 человек со всего мира.

По оценкам экспертов, преждевременная эякуляция встречается у 30-83% мужчин. Помочь в этом случае может, как выяснилось, физическая активность. Причём во многих исследованиях она была так же эффективна, как лекарства. В ходе одного исследования обнаружилось, что бег по 30 минут пять раз в неделю так же влияет на эякуляцию, как приём дапоксетина.

Доказано: спорт помогает при проблемах с сексом

Unsplash

В другом исследовании, включённом тоже в обзор, был сделан вывод, что после выполнения упражнений для мышц тазового дна латентный период в среднем увеличился с одной минуты до трёх.

Кроме того, результаты проведённого исследования свидетельствовали о том, что психотерапия тоже помогала увеличить латентное время эякуляции.

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