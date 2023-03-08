Доказано: спорт помогает при проблемах с сексом

Доказано: спорт помогает при проблемах с сексомЭто выяснили учёные из Университета Англия Раскин
Для мужчин, как оказалось, занятия спортом могут быть особенно полезными. Согласно результатам нового исследования, физические упражнения могут помочь в избавлении от такой проблемы, как преждевременная эякуляция.
Фото: Familydoctor.org
В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в Trends in Urology & Men's Health, учёные проанализировали 54 научные работы. Всего в этих научных исследованиях приняли участие 3485 человек со всего мира.
По оценкам экспертов, преждевременная эякуляция встречается у 30-83% мужчин. Помочь в этом случае может, как выяснилось, физическая активность. Причём во многих исследованиях она была так же эффективна, как лекарства. В ходе одного исследования обнаружилось, что бег по 30 минут пять раз в неделю так же влияет на эякуляцию, как приём дапоксетина.
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В другом исследовании, включённом тоже в обзор, был сделан вывод, что после выполнения упражнений для мышц тазового дна латентный период в среднем увеличился с одной минуты до трёх.
Кроме того, результаты проведённого исследования свидетельствовали о том, что психотерапия тоже помогала увеличить латентное время эякуляции.
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