Доказано: спорт помогает при проблемах с сексом

В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в Trends in Urology & Men's Health, учёные проанализировали 54 научные работы. Всего в этих научных исследованиях приняли участие 3485 человек со всего мира.

По оценкам экспертов, преждевременная эякуляция встречается у 30-83% мужчин. Помочь в этом случае может, как выяснилось, физическая активность. Причём во многих исследованиях она была так же эффективна, как лекарства. В ходе одного исследования обнаружилось, что бег по 30 минут пять раз в неделю так же влияет на эякуляцию, как приём дапоксетина.