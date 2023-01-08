Доказано: спорт спасает подростков от депрессии

Также исследователи обнаружили, что полезнее всего спортивные программы были для детей старше 13 лет. Все результаты проведённой научной работы были опубликованы в издании JAMA Pediatrics.

Эксперты отмечают, что есть несколько причин, по которым физическая активность облегчает депрессию. Упражнения высвобождают гормоны эндорфины, благодаря которым человек начинает чувствовать себя лучше, у него повышается настроение. Также за счёт физической активности ребёнок будет лучше спать, а его тело станет здоровее. Помогает физическая активность и в поддержании здоровья мозга.

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