Фитнес и здоровье
16:40, 08 января 2023
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Доказано: спорт спасает подростков от депрессии

Его действительно можно назвать натуральным антидепрессантом

По итогам анализа 21 исследования, где приняли участие более 2400 детей, выяснилось, что спорт и правда значительно уменьшает симптомы депрессии. А ещё стало известно, какое количество активности будет действительно полезно для детей.

Доказано: спорт спасает подростков от депрессии

Фото: Your Teen

Недавний обзор, в ходе которого учёные проанализировали данные 21 исследования, показал, что сильнее всего уменьшает симптомы депрессии около 60 минут физической активности три раза в неделю. Также стало известно, что больше пользы приносят программы упражнений, которые рассчитаны как минимум на 12 недель.

Доказано: спорт спасает подростков от депрессии

Также исследователи обнаружили, что полезнее всего спортивные программы были для детей старше 13 лет. Все результаты проведённой научной работы были опубликованы в издании JAMA Pediatrics.

Эксперты отмечают, что есть несколько причин, по которым физическая активность облегчает депрессию. Упражнения высвобождают гормоны эндорфины, благодаря которым человек начинает чувствовать себя лучше, у него повышается настроение. Также за счёт физической активности ребёнок будет лучше спать, а его тело станет здоровее. Помогает физическая активность и в поддержании здоровья мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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