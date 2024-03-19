Доказано: трудным подросткам может помочь спорт

Учёные обнаружили, что у подростков с трудным темпераментом низкий уровень физической активности был связан с усилением симптомов тревоги. При этом высокий уровень физической активности у подростков из неблагополучных семей был связан с повышенной агрессивностью. То есть во всех случаях очень важен именно социальный контекст спорта.

Молодым людям с трудным темпераментом спорт позволяет развивать социальные навыки. А вот те, кто сталкивается с проблемами в семье, с большей вероятностью перенесут агрессивность, иногда проявляемую в спорте, на другие жизненные ситуации. В этом случае важно следить, чтобы агрессивность не переросла в девиантное поведение.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в Journal of Early Adolescence.

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