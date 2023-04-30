Думали, все закончилось? Вирусолог предрек новую волну COVID-19

Пик предыдущей волны был зарегистрирован в январе с примерно 13 000 случаев. Альтштейн отметил, что снижение уровня заболеваемости идет медленно. По его прогнозам, максимальное число зараженных в новой волне составит от 10 000 до 20 000 человек.

Хотя нельзя с уверенностью сказать, что больше волн не будет, Альтштейн считает, что предстоящая волна будет небольшой и не такой влиятельной, как предыдущие.

Ранее стало известно, что учёные создали принтер для печати медицинских пластырей с вакцинами против COVID-19 и других заболеваний. Это может изменить представление человечества о вакцинации.

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