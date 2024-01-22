Эксперт объяснил, как сжигать калории даже во время отдыха

Эрнст объясняет, что силовые тренировки повышают скорость метаболизма — скорость, с которой организм сжигает калории для поддержания повседневной деятельности и основных функций. Это означает, что даже когда вы сидите дома, ваше тело продолжает усиленно работать, чтобы сжечь калории.

Недавнее исследование показало, что у женщин, которые занимались силовыми тренировками, скорость метаболизма была повышена в течение 48 часов после тренировки. Это означает, что они сжигали больше калорий, даже когда спали.

Силовые тренировки имеют и другие преимущества, такие как наращивание мышц, улучшение плотности костей и повышение настроения. Эрнст говорит, что силовые тренировки высвобождают эндорфины и дофамин, которые являются естественными стимуляторами настроения.

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