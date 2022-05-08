Эксперты рассказали, опасен ли бег для здоровья

В материале есть ссылка на исследование, которое показало, что бег, вопреки распространённому мнению, значительно снижает риск развития остеоартроза и вероятность эндопротезирования тазобедренного сустава. Кроме того, учёные узнали, что общая нагрузка при ходьбе и беге на одно и то же расстояние оказывается примерно одинаковой. Другое исследование показало, что бегуны действительно обладают более плотными костями, чем люди, ведущие сидячий образ жизни.

Однако у бегунов чащевстречается деформацией хрящевой ткани надколенника, так называемое «колено бегуна». «Большинство травм происходит потому, что мы не дали организму времени адаптироваться к новым требованиям, — отметил физиотерапевт Хелен О'Лири.

В целом, бег может снизить кровяное давление, уровень сахара в крови, риск тромбозов, улучшить здорвье сердца. Нужно просто не перегружать организм и не пытаться с первых же дней бежать марафоны.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.