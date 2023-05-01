Ешьте эти восемь продуктов после занятий спортом, если хотите похудеть

На ваш прогресс в похудении могут влиять продукты, которые вы едите после занятий спортом. И вот что должен включать ваш перекус, чтобы вы быстрее сбросили вес.

Яйца. Это удобный источник белка и других питательных веществ. В одном большом яйце - 80 ккал и 6 г белка. Это значит, что будете чувствовать себя сытым дольше и в целом будете есть меньше.

Протеиновый коктейль. Они содержат и белки, и углеводы. А чтобы похудение было ещё более эффективным, выбирайте протеиновые порошки или коктейли с сывороточным протеином. Исследования демонстрируют, что сывороточный протеин приводит к снижению веса и увеличению мышечной массы вместе с силовыми тренировками. Однако избегайте вариантом с добавленным сахаром.

Консервированный тунец. Он станет отличным источником белка и омега-3. Благодаря им вы долго будете ощущать сытость и ваши мышцы будут восстанавливаться быстрее. Также белок способствует снижению веса.

Сэндвич с ореховым маслом. При этом хлеб выбирайте цельнозерновой, так как он содержит белок и клетчатку. Также вы можете вместо орехового масла намазать хлеб джемом или фруктовым пюре.