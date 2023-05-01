Ешьте эти восемь продуктов после занятий спортом, если хотите похудеть

Ешьте эти восемь продуктов после занятий спортом, если хотите похудетьОни могут сильно повлиять на ваш прогресс
Физические упражнения могут различными способами улучшать состояние тела. В том числе они могут ускорить сжигание жира, что поможет быстрее похудеть. Однако важную роль в этом процессе играет и питание.
На ваш прогресс в похудении могут влиять продукты, которые вы едите после занятий спортом. И вот что должен включать ваш перекус, чтобы вы быстрее сбросили вес.
Яйца. Это удобный источник белка и других питательных веществ. В одном большом яйце - 80 ккал и 6 г белка. Это значит, что будете чувствовать себя сытым дольше и в целом будете есть меньше.
Протеиновый коктейль. Они содержат и белки, и углеводы. А чтобы похудение было ещё более эффективным, выбирайте протеиновые порошки или коктейли с сывороточным протеином. Исследования демонстрируют, что сывороточный протеин приводит к снижению веса и увеличению мышечной массы вместе с силовыми тренировками. Однако избегайте вариантом с добавленным сахаром.
Консервированный тунец. Он станет отличным источником белка и омега-3. Благодаря им вы долго будете ощущать сытость и ваши мышцы будут восстанавливаться быстрее. Также белок способствует снижению веса.
Сэндвич с ореховым маслом. При этом хлеб выбирайте цельнозерновой, так как он содержит белок и клетчатку. Также вы можете вместо орехового масла намазать хлеб джемом или фруктовым пюре.
Ролл-ап с мясом и сыром. Это два богатых белком продукта, причём один из них содержит сывороточный протеин. К тому же такой перекус содержит мало калорий.
Смесь орехов, семян, сухофруктов. Такая смесь обеспечит баланс питательных веществ, необходимых для снижения веса и для восстановления тела. Выбирайте смесь, которая не содержит сладостей. Сухофрукты тоже должны быть без сахара.
Протеиновый батончик. Ищите такой, который содержит не менее 10 г белка, 2 г клетчатки. Если в батончике будут омега-3, то это поможет в восстановлении мышц и снижении веса.
Творог. В одной чашке творога - примерно 25 г белка. Также в его состав входит сывороточный протеин, способствующий снижению веса.
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