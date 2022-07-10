Есть в каждом холодильнике: какие продукты продлят вашу жизнь

Для начала специалист посоветовала употреблять в пищу больше круп. Потому что они хорошо усваиваются и помогают в очищении организма. Помимо круп не лишним будет добавить в рацион овощи, фрукты, зелень и ягоды. Также не стоит пренебрегать кисломолочной продукцией, так как она нормализуют микрофлору кишечника.

А животный белок, который содержится, например, в рыбе и курице, является хорошим "строительным" материалом для организма, заявила Андреанова.

Даже сладости могут поспособствовать продлению жизни. Эксперт выделила горький шоколад – он является “источником выработки эндорфинов”.

А вот эти продукты уже способны ускорить ваше старение, так что будьте внимательнее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.