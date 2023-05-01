Эта 5-минутная тренировка избавит вас от жира на животе

Эта 5-минутная тренировка избавит вас от жира на животеЭти упражнения приведут ваше тело в тонус
Борьба с жиром на животе может быть тяжёлой. К тому же, по данным клиники Майо, увеличение талии на несколько сантиметров может быть связано со старением организма. Вот как в этом вам поможет спорт.
Для избавления от жира на животе и накачивания пресса эксперт в области фитнеса предложил делать несколько упражнений. Такая силовая тренировка подтянет и приведёт в тонус ваш живот. Кроме того, силовые тренировки помогают держать себя в форме в сочетании со здоровой диетой.
Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и персональный тренер, предложил программу фитнеса, благодаря которой можно накачать пресс и убрать жир на животе.
Приседания. Это отличная отправная точка перед тем, как перейти к приседаниям с отягощением. Для приседаний с собственным весом поставьте ноги на ширину бёдер или плеч, вытяните руки вперёд или держите их по бокам. Согните колени и приседайте до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу.
Выпады. Первым делом расставьте ноги на ширине плеч, держа в обеих руках гантели. Далее вытяните вперёд одну ногу и поставьте её на землю, сгибая колени и опускаясь в выпад. Спину держите прямо.
Становая тяга. Держите гантели обеими руками. Важно при этом, чтобы ладони были повёрнуты к телу. Ноги поставьте на ширине плеч.
Подтягивания. Ладонями вперёд возьмитесь за перекладину и расположите руки на ширине плеч. Затем оторвите ноги от пола так, чтобы руки были полностью выпрямлены. Далее согните оба локтя, поднимая верхнюю часть тела к перекладине, пока подбородок не упрётся в перекладину. Вернитесь в исходное положение.
Жим гантелей лёжа. Вам нужно будет лёжа на тренировочной скамье держать перед собой две гантели.
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