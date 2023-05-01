Эта 5-минутная тренировка избавит вас от жира на животе

Для избавления от жира на животе и накачивания пресса эксперт в области фитнеса предложил делать несколько упражнений. Такая силовая тренировка подтянет и приведёт в тонус ваш живот. Кроме того, силовые тренировки помогают держать себя в форме в сочетании со здоровой диетой.

Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и персональный тренер, предложил программу фитнеса, благодаря которой можно накачать пресс и убрать жир на животе.

Приседания. Это отличная отправная точка перед тем, как перейти к приседаниям с отягощением. Для приседаний с собственным весом поставьте ноги на ширину бёдер или плеч, вытяните руки вперёд или держите их по бокам. Согните колени и приседайте до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу.

Выпады. Первым делом расставьте ноги на ширине плеч, держа в обеих руках гантели. Далее вытяните вперёд одну ногу и поставьте её на землю, сгибая колени и опускаясь в выпад. Спину держите прямо.