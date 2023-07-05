Эта ежедневная тренировка поможет женщинам оставаться стройными

Эта тренировка с собственным весом поможет женщинам оставаться в форме. Но делать все эти упражнения нужно ежедневно.

Тазобедренный мостик. Лягте, согните колени и поставьте ступни на пол. Поднимайте бёдра вверх при помощи ягодичных мышц, но не используйте при этом нижнюю часть спины. Сделайте два-три подхода по 10 повторений.

Отжимания. Встаньте в планку с руками на ширине плеч. Держите нижнюю часть спины ровной и не давайте бёдрам провисать. Опуститесь и держите локти близко к телу, когда опускаетесь. Если вы не можете отжиматься от пола, то положите руки на стол, скамью или другую более высокую поверхность. Выполните два-три подхода по восемь повторений.

Сплит-приседания. Присядьте, поставив одну ногу примерно в 90 см от другой так, чтобы ваши колени образовывали два угла в 90 градусов. Опускайтесь вниз и задействуйте при движении переднюю пятку. Не давайте переднему колену уходить за носок. Выполните два-три подхода по шесть повторений для каждой ноги.