Эта зимняя ходьба позволит вам сбросить пару килограммов

17:24, 28 января 2023
1 мин.
Эта зимняя ходьба позволит вам сбросить пару килограммовЕсть простая схема
Эксперты рассказали о типе зимней ходьбы, который поможет сбросить пару килограммов и привести себя в форму.
Фото: Unsplash
План такой:
Первые 5-10 минут ходите в обычном темпе, чтобы разогреть тело и суставы.
Чередуйте три раза:
- в течение одной минуты: идите так быстро, как можете, не переход на бег.
- в течение одной минуты: идите в обычном темпе.
- Чередуйте пять раз:
- 15 секунд: сделайте выпады или приседания.
- 45 секунд: идите в обычном темпе.
- Чередуйте три раза:
- две минуты: идите так быстро, как можете, не переходя на бег.
- одна минута: идите в обычном темпе.
- В течение последних пяти минут идите в медленном темпе, чтобы отдохнуть.
После того, как вы освоитесь, можно попробовать применять дополнительный вес.