Фитнес и здоровье
17:24, 28 января 2023
1 мин.

Эта зимняя ходьба позволит вам сбросить пару килограммов

Есть простая схема

Эксперты рассказали о типе зимней ходьбы, который поможет сбросить пару килограммов и привести себя в форму.

Эта зимняя ходьба позволит вам сбросить пару килограммов

Фото: Unsplash

План такой:

  1. Первые 5-10 минут ходите в обычном темпе, чтобы разогреть тело и суставы.

  2. Чередуйте три раза:

  • в течение одной минуты: идите так быстро, как можете, не переход на бег.
  • в течение одной минуты: идите в обычном темпе.
  1. Чередуйте пять раз:
  • 15 секунд: сделайте выпады или приседания.
  • 45 секунд: идите в обычном темпе.
  1. Чередуйте три раза:
  • две минуты: идите так быстро, как можете, не переходя на бег.
  • одна минута: идите в обычном темпе.
  1. В течение последних пяти минут идите в медленном темпе, чтобы отдохнуть.

После того, как вы освоитесь, можно попробовать применять дополнительный вес.

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