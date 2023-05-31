Эти 9 ежедневных привычек повысят выносливость после 40 лет

Вам уже за 40 или около 40 лет? Тогда добавьте в распорядок дня эти фитнес-привычки, чтобы стать выносливее.

Включите в программу тренировок кардио. Для развития выносливости в любом возрасте нужно тренировать сердечно-сосудистую систему. Это можно сделать при помощи бега трусцой, езды на велосипеде, плавания. Старайтесь в неделю уделять кардио средней интенсивности хотя бы 150 минут.

Будьте последовательными. Заведите себе привычку регулярно заниматься спортом и придерживайтесь определённого режима тренировок. Благодаря последовательным усилиям вы сможете увеличить выносливость.

Сократите периоды отдыха во время тренировки. Согласно результатам исследования 2015 года, небольшие периоды отдыха во время занятий спортом помогают повысить выносливость.

Не забывайте об интервальных тренировках. Высокоинтенсивные интервальные тренировки помогают сжечь большое количество калорий за относительно короткое время. Также они эффективно нагружают мышцы и сердце, помогая со временем повысить выносливость.