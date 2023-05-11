Эти семь фитнес-привычек разрушат ваше тело после 30 лет

Перенапрягать и перегружать тело. Это может привести к перетренированности и различным травмам, усталости, снижении мотивации, проблемам с пищеварением, выгоранию и др. Поэтому так важно давать телу время на восстановление.

Слишком много высокоинтенсивных тренировок. Такие тренировки могут быть тяжёлыми для ваших суставов. Особенно, если вы выполняете слишком много упражнений высокой интенсивности. Вместо этого добавьте в свою рутину малоинтенсивные занятия вроде йоги, плавания или езды на велосипеде. Это позволит снизить нагрузку на тело.

Делать всё время одно и то же. Это может способствовать мышечному дисбалансу. Поэтому обязательно пробуйте новые виды деятельности или меняйте распорядок дня каждые несколько недель.