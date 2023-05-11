Эти семь фитнес-привычек разрушат ваше тело после 30 лет

Эти семь фитнес-привычек разрушат ваше тело после 30 летИзбегайте этих ошибок
Многие из нас совершают определённые ошибки, когда дело доходит до занятий спортом. И вот что нельзя делать, если вы хотите сохранить здоровье после 30 лет.
Перенапрягать и перегружать тело. Это может привести к перетренированности и различным травмам, усталости, снижении мотивации, проблемам с пищеварением, выгоранию и др. Поэтому так важно давать телу время на восстановление.
Слишком много высокоинтенсивных тренировок. Такие тренировки могут быть тяжёлыми для ваших суставов. Особенно, если вы выполняете слишком много упражнений высокой интенсивности. Вместо этого добавьте в свою рутину малоинтенсивные занятия вроде йоги, плавания или езды на велосипеде. Это позволит снизить нагрузку на тело.
Делать всё время одно и то же. Это может способствовать мышечному дисбалансу. Поэтому обязательно пробуйте новые виды деятельности или меняйте распорядок дня каждые несколько недель.
Не уделять внимание питанию. Вне зависимости от того, насколько усердно вы тренируетесь, вы всё равно должны получать белки и углеводы, чтобы увидеть результат занятий. Поэтому решающее значение при занятиях спортом имеет диета, содержащая много фруктов, овощей, нежирных белков, полезных жиров.
Пропускать разминку и заминку. Это может повысить риск травм и увеличить время восстановления мышц.
Не ставить сон в приоритет. Качественный сон поможет правильно восстановиться после тренировок, снизит риск развития нарушений сна, будет способствовать здоровому старению.
Не растягиваться. Растяжка улучшает гибкость и подвижность суставов. Также благодаря ей можно уменьшить боль в мышцах и предотвратить травмы.
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