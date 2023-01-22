Эти вещества помогут укрепить ваш иммунитет. Для этого нужно есть хлопья и овсяную кашу

Бета-глюканы содержатся в хлопьях и в овсяной каше. Также существует две разновидности бета-глюканов в зависимости от типа связывания. Это бета-глюканы из злаков, а также бета-глюканы из дрожжей и грибов.

Бета-глюканы из злаков приносят пользу пищеварению. После их употребления человек чувствует себя сытым, а в крови у него не повышается резко сахар. Кроме того, за счёт таких бета-глюканов можно снизить уровень холестерина в крови.